OG Buda снял второй фильм про свою жизнь и закулисье

Первая ее часть выходила еще в 2022-м. Действие ленты продолжительностью более двух часов, снятой клипмейкером Алексеем Новиковым, охватывает последние два года жизни исполнителя. Зрителю открывается возможность заглянуть в его гримерку, на тусовки, съемки клипа, за кулисы концертов.

«За год Гриша успел выпустить три альбома («POX VAWË», «POX VAWË 0.5», «Скучаю, Но Работаю»), кучу синглов и большое количество клипов. Большой тур по России в 2022 году, сольный концерт в VK Stadium (ex - Adrenaline Stadium), запись альбома FREERIO 2, VK Fest, клип на трек «Интересно», съемки на трек «Грязный» и многое другое, что не видел еще никто. Это большой фильм, который собрал лучшие моменты!», - говорится в описании фильма.



OG Buda

Не обошлось и без инсайдов. Так, в одном из эпизодов OG Buda рассказывает, что предлагал американскому хип-хоп-музыканту Lil Yachty 80 тысяч долларов за фит, но тот предложение проигнорировал.