Егор Крид и OG Buda сказали друг другу «Здравствуйте»

Надо сказать, что OG Buda сейчас активно раскручивается, и при наличии бюджетов появление фита с Егором Кридом вслед за «Музыкалити» - вполне закономерная история. Удивление вызывает лишь трек, который был выбран. В нем нет хуков, нет даже ярких битов, зато в наличии абсолютно бессмысленный для дуэта текст. «Не ношу палево (шмот), но ношу палево (ствол)», - это точно текст для двух сладких мальчиков неопределенной ориентации? А фразы типа «Ты со мной рядом как монитор, Но сейчас низко как баритон» претендуют получить звание шедевра графомании.

Трек войдет в новый альбом Егора Крида «Pussy Boy». Артист пообещал выпускать каждую неделю по одному треку из него. Кроме того, сегодня выпущен клип «Здравствуйте», и сегодня же - день рождения Егора Крида. Стоит отметить, что в ряды авторов Крида вернулся Палагин, хотя это явно не самая яркая его работа.



Егор Крид