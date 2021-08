OneRepublic выпустила новый альбом «Human»

В сентябре 2019 года фронтмен Райан Теддер анонсировал выход альбома, а релиз был запланирован на конец ноября того же года. Теддер заявил, что хотел выпустить альбом с восемью или девятью песнями. Позже Теддер сообщил, что выпуск альбома был отложен до второго квартала 2020 года, потому что было «физически невозможно закончить альбом в сроки», и он считал, что альбом не будет успешным, если будет выпущен между Днем Благодарения и Рождеством. Теддер также сказал, что у группы были «песни за два года, просто разбросанные по жестким дискам», и они пытались закончить «лучшие», чтобы создать «цельный альбом за последние два года». А затем вмешалась пандемия коронавируса.

В делюкс-версию альбома вошло 16 треков, в том числе выпущенные ранее синглы Rescue Me, Wanted, Didn't I, Better Days и Run. По неизвестным причинам на территории России пока недоступен трек Lose Somebody (с Kygo), хотя он был выпущен синглом еще 15 мая 2020 года. А в итальянскую делюкс-версию вошли сразу 19 треков.



OneRepublic

«Пятый студийный альбом OneRepublic с 2007 года — невысокая производительность. Впрочем, это никогда не мешало Райану Теддеру сотоварищи активно гастролировать и завоевывать сердца. Его щемяще-расщепленный вокал на низах с высокими звонкими нотами действительно по-прежнему хорош, особенно на стадионах. Сейчас он превратился в вещь в себе, поскольку противится напору всего этого рэпа. Но правда в том, что сочинять красивые мелодии он так и не научился. Это все такие же безликие композиции с размашистыми ударными и хуками там, где надо. Песен из этого не склеивается. Я бы выделил балладу Savior, жизнеутверждающий хит Run и гимн Someday (особенно он хорош в акустике)», - считает музыкальный критик Гуру Кен.