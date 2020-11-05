Rasa косплеит «Руки Вверх!»

На прошлых выходных в семье Виктора Поплеева и Дарьи Шейко случилось пополнение. У них родилась дочка Ева. Однако помимо стримов из роддома артисты успевают выпускать новые песни.

Новый трек отсылает к эстетике группы «Руки Вверх!» и под ровный бит воспевает «малышку, которая как ледышка» и при этом настоящая королева дискотек.

Запись и сведение - Александр Поплеев.



Rasa

Любопытно, что малышкой Даша и Виктор называют еще и свою только что родившуюся дочь.

«Коротко о том, как все прошло. Девочки, я смело могу вам обещать, что не все так страшно, главное не впадать в панику, и если есть рядом поддержка - то это все очень даже весело несмотря на боль. Хотя я сама боялась ужасно, от входа в роддом - где делали тест на коронавирус (мне уже было страшно) до самого заветного крика Малышки, зато потом все как рукой сняло. Всем будущим мамочкам желаю успеха, все будет круто!», - рассказывает Даша.