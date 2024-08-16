Семейная пара из группы Rasa о мире в отношениях: «Женщина всегда права!»

Оказывается, у супружеской пары хитмейкеров всё как у всех.

«Идеальных отношений не бывает. Все красивые картинки, которые мы видим в соцсетях — это просто иллюзия», — заявляет Дарья.



Rasa

По словам солистки, отношения в семье у них могут накаляться так же, как и у других супружеских пар, и рабочие отношения тут вовсе не при чём.

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Оба партнёра согласны, что самое сложное для них — не разговаривать друг с другом. Пара попросту не умеет «играть в молчанку». Они активно ищут компромиссы, стараются обсудить каждую мелочь, и решить любое недопонимание.

«А ещё у нас в семье есть правило — женщина всегда права», — шутит Дарья.

И хотя отношения артистов поменялись с рождением дочери Евы, семейная идиллия никуда не делась. Наоборот: девочка сразу уловила энергичный дух своих родителей.

«Дочь — наш самый главный фанат!», — резюмировал Виктор.