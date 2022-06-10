Rasa показала клип о своей семейной жизни «Львица»

Для клипа «Львица» Rasa использовали трогательные видео значимых для их пары моментов и показали историю своей группы, которая, по словам артистов, только начинается. Видео начинается с предложения руки и сердца Виктором Поплеевым, которое было принято Дарьей Шейк...
«Мы просто двое влюбленных, которые поверили в себя, когда все вокруг говорили что у нас ничего не получится и наши отношения быстро закончатся. Слушай только свое сердце!»
В одном из отрывков певица сообщает мужу радостную новость о своей беременности. Напомним, что в 2020-м у музыкантов родилась дочь.
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