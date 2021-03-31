Почему распалась группа Rasa?

Музыканты Виктор и Даша Поплеевы сообщили, что начинают новый проект Dashi, который станет сольным проектом Даши. Виктор станет саунд-продюсером Dashi.
В видео музыканты показывают, как делают первый трек «Ромашки» для проекта Dashi (ударение на второй слог).
«Нам страшно, но мы готовы идти вперед! Ваша поддержка необходима! Мы в начале пути, и готовы делать для вас больше контента!», - говорят музыканты.
В финале видео музыканты показывают челлендж с треком «Ромашки», который в ТикТоке уже записали Карина Кросс, Клава Кока, Катя Адушкина и другие популярные тиктокеры, и призывают всех желающих присоединиться к нему.
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