Почему распалась группа Rasa?

Что именно это заявление означает, дуэт пока не объяснил. Возможно, Виктор и Даша решили сделать паузу в творческой деятельности, чтобы больше времени уделять своему ребёнку, родившемуся прошлой осенью. Также есть гипотеза о том, что дело лишь в названии и скоро музыканты представят какой-то другой проект. Артисты обещают раскрыть все подробности в ближайшее время, а пока приходится искать отгадки в самой песне.

