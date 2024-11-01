«Берите с собой табуретки»: Александр Иванов и группа «Рондо» споют в Петербурге и Москве

«Берите с собой табуретки, потому что в Питере все билеты уже проданы», – заявил Александр Иванов ведущим шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

1 ноября с программой «Нам 40 лет» группа «Рондо» выступает в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а 9 ноября споет в концертном зале «Москва» в столице. Гостей на московской сцене ожидается много, в их числе Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов.



Группе «Рондо» – 40 лет

«Программу мы готовили год, наши друзья-музыканты тоже исполнят свои лучшие хиты, но с нашими аранжировками и в нашем концептуальном видении. Песни замечательных друзей, с которыми мы идем по жизни, переработаны нами», – рассказал лидер группы.

Накануне юбилейных концертов Александр Иванов и «Рондо» спели в прямом эфире для слушателей «Авторадио». Свой live музыканты открыли песней «Мечты», затем отыграли «В облаках у водопада», «Песню про любовь», «Родину» и знаменитый хит «Боже, какой пустяк».



Александр Иванов спел лучшие хиты в прямом эфире

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«Спасибо Олегу Митяеву за песню «В облаках у водопада», которую он нам подарил. Она о том, что не надо гасить маяк в своем сердце и всегда возвращаться туда, где нас любят и ждут», – сказал Александр Иванов.

Ни сейчас, ни во времена Ленинградского рок-клуба и Московской рок-лаборатории разногласий между рокерами из разных городов не было, считает лидер «Рондо». Музыканты всегда дружили.

«Да, было противостояние московской, питерской, свердловской рок-школы, но в итоге все вылилось в братство на гастролях, в поездах, в самолетах. Все пришли к тому, что прекрасным городам и музыкантам надо дружить, независимо от того, кто где родился и в какой город переехал», – говорит Иванов.

Раньше хотелось хулиганства и веселья на сцене, сейчас в репертуаре больше философии, признался лидер «Рондо».

«Все хорошо в свое время. Но на концерте старые добрые глэм-роковые хулиганства тоже будут присутствовать. Как же без них?» – пообещал он.