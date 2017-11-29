Алена Свиридова выпустила альбом «Город-река»

"Альбом "Город-река" вырос из акустической программы, с которой я вышла на сцену в 2016 году. Записан без участия электронных инструментов", - рассказывает певица о новой работе. - "Я позиционирую его, как возвращение к истокам, обновление и движение вперёд. Исток в данном случае - это живые инструменты. Акустическая гитара, контрабас, виолончель, скрипка, губная гармоника, балалайка будут звучать всегда и везде, независимо от наличия электричества и Интернета. Так же всегда и везде будет востребован музыкант, который умеет на них играть. "Розовый фламинго" не потерял ни драйва, ни актуальности в этой интерпретации, так же как и "Будет так всегда", "Бедная овечка", "Старый полковник", "Я слишком много знаю" и все остальные песни, которые я писала в разные периоды своей жизни. Некоторые выходили в виде синглов. Также на альбоме присутствуют новые песни, совершенно другие, но неразрывно связаны со всем тем, что я делала раньше. Кажется, мы находимся во времени, которое течёт, как река, огибая город нашей жизни. Двигаясь вперёд, ты можешь увидеть то, что уже было, но совсем по-другому, с другого берега. А после можно уплыть в новую излучину и петь новые песни. Ты можешь свободно существовать в любых жанрах, так как это не более, чем средство для выражения твоих мыслей на данный момент".

Работа над альбомом велась около двух лет.