Алена Свиридова - «Город-река»

United Music Group, 2017

Жанр: акустика, поп-музыка

Альбом «Город-река» получился своеобразным. Это вообще первый альбом Свиридовой в акустике (а если шире — то и в unplugged-формате тоже). Свою звезду Свиридова, выпускница музотделения Минского пединститута, получила от «Розового фламинго» и «Просто кончилась зима». Песни и сегодня слушаются адекватно. А вот карьера Свиридовой разыгрывалась более сложно — пропадание из чартов, многочисленные замужества, огромное количество «фанерных» концертов, гражданство России и звание заслуженной (2014), попадание в статус «ретро»…

А я думаю, что есть артисты тонкой душевной организации (как бы они ни выглядели в паблике). И Свиридова именно такая. Дело не в ориентации на Энни Ленокс (мало ли кто на что ориентировался), а именно на тонкости организации. Скажем, Свиридова — одна из немногих певиц в России, у которых преимущественно мажорный звукоряд. Есть еще Богушевская, Елка… Список краткий. И в этот мажор Свиридова умеет вложить такую гамму переживаний, включая «ты просто юзал меня» (женщины поймут), - это невероятная гамма. И ведь неизбежного латино тут нет, как у Агутина! Свиридова уникальна, и это надо признать.

Альбом «Город-река» принципиально акустичен. И сама Свиридова берется за гитару и губную гармошку, хотя есть другие спецы, плюс контрабас Александра Муравьева, балалайка Игоря Талашова, скрипка Германа Бешуля, виолончель Николая Солоновича. Спросите сразу, испорчены ли «Розовый фламинго» и «Бедная овечка»? Нет! Песни наполнились воздухом, стали тоньше и умнее, как следствие. Жирные акустические гитары на переднем плане, слайд-гитары на заднем, и утонченный вокал как бутон. Это настолько прекрасно, что в это не верится.

Кажется, что это именно то, чего давно ждали лучшие песни Алены Свиридовой. Что именно так они и были сочинены. Это высшая похвала автору, но именно так все это и слушается. Много воздуха, никакой аффектации вокала в русской поп-музыке, прозрачные акустические гитары и превосходная мелодическая поддержка вокальной партии. Может быть, это один из лучших акустических альбомов поп-звезд, при том что Свиридова ни разу не переходит грань поп-музыки — никакого там арт-рока!

Сомнения вызывает лишь актуальность выхода такого релиза, в нулевые он выстрелил бы куда круче. В нулевые «такую Свиридову» пригласили бы на «Нашествие». Сейчас можно мечтать об «Усадьбе Джаз», но и это невероятно престижно. Свиридова ответила на немой запрос аудитории — как бы звучали те самые песни, если бы их играли живьем в чистой акустике. Они звучали бы превосходно. Они звучат так.

Это продукт для меломанов. Может быть, это главная его качественная характеристика, сколько бы меломанов в России ни осталось бы. Это такой эксперимент, в котором артист выигрывает с разгромным счетом. Не знаю, как к этому относиться, но в глубине души я ликую.

Оценка: 9 из 10.

Гуру КЕН