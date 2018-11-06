Алена Свиридова выпускает книгу и сыграет «Город-река»

13 ноября у Алены Свиридовой выходит книга «Счастье без правил». Ее презентация состоится в книжном магазине «Москва» на Тверской в 19.00.



«Счастье без правил»

На этот раз это будет сборник смешных рассказов о житейских вещах, о которых задумываются в общем-то все люди, - говорит Алена Свиридова. - Что можно увидеть в зеркале правды, как заставить своё тело похудеть, как возраст может вас украсить, откуда берётся вдохновение, для чего прекратить врать себе и окружающим, как вырваться из под влияния стереотипов, как опыт помогает заново все осмыслить, об отношениях с детьми, о любви, о мужчинах, работе. О мыслях перед сном, о детских воспоминаниях, почему получается такая ситуация или другая. В книге описаны психологические портреты ситуаций, попытки разобраться в них. О жизни, в общем. О жизни.

15 ноября в зале Вегас Сити Холл состоится большой концерт Алены Свиридовой в акустическом составе с программой «Город-река».



«Город-река»

Одноименный альбом записан без участия электронных инструментов, а только с «живыми» акустической гитарой, контрабасом, виолончелью, скрипкой, губной гармоникой и балалайкой.

«Это возвращение к истокам, обновление, движение вперёд», — говорит Свиридова. — «Исток в данном случае — инструменты. Они будут звучать всегда и везде, независимо от наличия электричества и Интернета».

На альбоме собраны как хиты певицы, среди них «Розовый фламинго», «Будет так всегда», «Бедная овечка», «Старый полковник», «Я слишком много знаю» в новых аранжировках, так и новые песни, совершенно другие, но неразрывно связанные с тем, что Алена делала раньше. «Кажется, мы находимся во времени, которое течёт, как река, огибая город нашей жизни», — поясняет певица идею пластинки «Город-река». — «Двигаясь вперёд, ты можешь увидеть, что уже было, но с другого берега. А после можно уплыть в новую излучину и петь новые песни. Ты можешь свободно существовать в любых жанрах, ведь это не более, чем средство для выражения мыслей на данный момент».