Алена Свиридова и Алан Бадоев представили клип «Ранен»

Эта песня в гитарной версии прозвучала в альбоме «Город-Река» (2017). Лирик-видео на эту песню уже было представлено в октябре 2017 года.

Мы начинаем нашу жизнь с широко открытыми глазами, и кажется, что нашей веры и силы хватит на десятерых, но проходит время и после нескольких падений, после разбитого сердца и потерянных друзей наши шаги становятся зыбкими, а часто покидает и вера. А без веры мы становимся уязвимыми, ранеными. Я верю, что добрый взгляд, честный разговор и крепкое плечо друга могут поднять с колен и дать необходимые силы, чтобы жить вновь, чтобы лететь над пустыней потерянных судеб, - говорит Алена Свиридова.

Ранее Алан Бадоев снял клип на песню «Травушка» из этого же альбома.