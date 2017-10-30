Родителям Жанны Фриске отказали в новом иске к «Русфонду»

Владимир Борисович и Ольга Владимировна обратились с просьбой расторгнуть договор с благотворительной организацией. По мнению родственников певицы, на документах стоит не ее подпись.

Спустя четыре дня после того, как документ был зарегистрирован в соответствующей картотеке, стало известно решение судьи. Иск отказались принять к производству, заявив о неподведомственности спора арбитражным судам.

«Предметом договора является предоставление благотворительной помощи в целях оказания благополучателю финансовой помощи и оплаты высокотехнологичного лечения, медикаментов, расходных материалов, необходимых для оказания благополучателю качественных медицинских услуг, а также иной помощи. Судом установлено, что экономический характер спора из настоящего искового заявления не усматривается», – говорится в сообщении государственного органа.

У родителей Жанны Фриске есть месяц на то, чтобы обжаловать определение Арбитражного суда. Ранее представители «Русфонда» отказывались комментировать новый иск близких певицы, мотивируя свое решение необходимостью ознакомиться с ним. В свою очередь, представители Владимира Борисовича и Ольги Владимировны подтвердили «СтарХиту» информацию о документе, а также раскрыли его содержание.

Ранее Владимир Фриске заявлял, что у него есть доказательства подделки подписи дочери на документах. По словам отца артистки, эксперты установили, что Жанна не выражала согласие с содержанием бумаг.

«Представители «Русфонда» утверждают, что Жанна подписывала с ними договор якобы в октябре 2014 года, но уже тогда она ничего не видела и очень плохо себя чувствовала. Они предоставили суду доверенность с подписью дочери. Мы отдали этот документ на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что подпись поддельная!» – утверждал Владимир Борисович.

Напомним, что спор из-за внушительных средств, собранных на лечение Жанны Фриске, продолжается более года. По информации «Русфонда», на счет артистки было перечислено около 25,01 миллиона рублей, но в отчетах значится лишь часть этой суммы. Близкие исполнительницы, в том числе телеведущий Дмитрий Шепелев, представляющий интересы сына Платона, отрицают обвинения в растрате денег.

В конце октября судебные приставы Москвы завели исполнительные производства о взыскании порядка 21 миллиона с Владимира и Ольги Фриске. По информации представителей СМИ, подобный лист к Дмитрию Шепелеву предъявят позднее.