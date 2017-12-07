Вещи Жанны Фриске распродали через интернет

Фонд «Обнаженные сердца» запустил в Интернете распродажу вещей, принадлежащих звездам шоу-бизнеса, пишет Starhit. В благотворительной акции приняли участие как сама основательница организации Наталья Водянова, так и ее многочисленные друзья – Иван Ургант, Екатерина Варнава, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Зара, дизайнеры Игорь Чапурин и Кирилл Гасилин. Отдельным лотом стала гитара музыканта Эмина Агаларова, выставившего музыкальный инструмент за 10 тысяч рублей.

Представители Жанны Фриске отдали фонду Водяновой несколько вещей из коллекции певицы, в том числе культовые платья французского модного дома Эрве Леру, авангардные наряды современного американского бренда и шпильки Кристиана Лабутена.



Жанна Фриске

Одежду, принадлежавшую известной певице, раскупили в короткие сроки. Цены на некоторые вещи были весьма демократичными. Так, черное бандажное платье, которое Жанна очень любила, стоило три тысячи рублей. В такую же сумму оценили длинный бежевый наряд на тонких бретелях и одеяние с асимметричным верхом на одно плечо.

Все средства, вырученные от продажи вещей звезд, принявших участие в акции, будут направлены на финансирование тренинга специалистов по программе EarlyBird для помощи семьям детей с аутизмом. Пресс-служба проекта обращает внимание на то, что еще при жизни Жанна Фриске уделяла много времени благотворительности.

Напомним, что известная эстрадная певица ушла из жизни 15 июня 2015 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.