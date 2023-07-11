«Блестящие» выпустят песню с голосом Жанны Фриске

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Солистки поп-группы «Блестящие» анонсировали композицию с голосом своей ныне покойной коллеги Жанны Фриске.

Артистки, предположительно, представят новую версию хита «А на море белый песок» (2012). Дату релиза вокалистки не уточнили.

Жанна Фриске
Жанна Фриске

Участницы «Блестящих» Ксения Новикова и Надя Ручка рассказали о готовящемся сингле в своих соцсетях. Обе исполнительницы поделились фрагментом из песни и написали, что работу стоит ждать «совсем скоро».

Жанна Фриске была солисткой «Блестящих» в 1996-2003 годах. Ее последующая сольная карьера продолжалась десять лет, пока в 2013-м она не узнала о том, что у нее диагностирован рак. Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. 8 июля певице могло бы исполниться 49.

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