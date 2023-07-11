«Блестящие» выпустят песню с голосом Жанны Фриске

Артистки, предположительно, представят новую версию хита «А на море белый песок» (2012). Дату релиза вокалистки не уточнили.



Жанна Фриске

Участницы «Блестящих» Ксения Новикова и Надя Ручка рассказали о готовящемся сингле в своих соцсетях. Обе исполнительницы поделились фрагментом из песни и написали, что работу стоит ждать «совсем скоро».

Жанна Фриске была солисткой «Блестящих» в 1996-2003 годах. Ее последующая сольная карьера продолжалась десять лет, пока в 2013-м она не узнала о том, что у нее диагностирован рак. Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. 8 июля певице могло бы исполниться 49.