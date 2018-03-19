Имущество родителей Жанны Фриске выставят на торги

Родственники певицы так и не смогли объяснить, куда делись миллионы, собранные на лечение певицы.

Как сообщили НТВ в пресс-службе «Русфонда», на торги будет выставлен принадлежащий супругам Фриске земельный участок в деревне Крюково и расположенный на ней жилой дом.

Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Жанны Фриске, сообщается в постановлении суда.



Жанна Фриске

Родители покойной певицы, Ольга и Владимир Фриске, на сегодняшнее заседание суда не явились, Дмитрий Шепелев — отец и законный представитель ее четырехлетнего сына — сообщил суду о своем согласии удаленно.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Несколько лет она боролась с самой тяжелой формой рака головного мозга — глиобластомой. На лечение Фриске силами ее поклонников было собрано 25 млн рублей. При этом на лечение была потрачена лишь небольшая часть. Родственники смогли отчитаться о расходовании только 4,12 млн рублей, остальные деньги пропали.

19 мая 2017 года Перовский суд Москвы удовлетворил иск «Русфонда» о взыскании с родственников Фриске 21,6 млн рублей и постановил взыскать 21,6 млн рублей солидарно с родителей певицы и ее сына. В благотворительной организации заявили, что направят деньги на лечение онкобольных детей.