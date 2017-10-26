Родители Фриске подали новый иск против «Русфонда»

Об этом «Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе благотворительной организации, уточнив, что они не вернули 21,6 млн руб., собранных на лечение певицы.

«Иск к «Русфонду», судя по всему, действительно предъявлен. Оценивать ситуацию пока сложно. Иск еще даже не принят к производству. И, возможно, вообще не будет принят. Во всяком случае пока непонятно, какой иск супруги Фриске могут предъявить в арбитражный суд. Ознакомиться с материалами дела пока не получается. По правилам это можно сделать только после начала производства по делу, а дело еще не принято в работу», - заявили в пресс-службе.

В благотворительной организации отметили, что 21,6 млн руб., которые по решению суда родители певицы должны были вернуть «Русфонду», пока не возвращены. «Сейчас ведется исполнительное производство по нашему иску о возврате 21,6 млн руб. Деньги еще не возвращены на наш счет», - подчеркнули в «Русфонде».

В судебных документах, имеющихся в распоряжении агентства, Владимир и Ольга Фриске в исковом заявлении указаны как истцы, а благотворительная организация «Русфонд» - как ответчик.

В.Фриске от комментариев отказался. Гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев заявил, что отношения к иску не имеет.

Ранее суд взыскал с родителей скончавшейся российской певицы Ж.Фриске 21,6 млн руб. неизрасходованных благотворительных средств, собранных «Первым каналом» и «Русфондом» на лечение певицы. Апелляционные суды утвердили это решение. Ж.Фриске скончалась от рака 15 июня 2015 г.