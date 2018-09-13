Ведется работа над байопиком о Жанне Фриске

Над фильмом будет работать сценарист и писатель Геннадий Куркин.

«Жанну в картине, вероятнее всего, сыграет Наташа, — заявил Владимир Копылов. — Мы рассматривали кандидатуры разных актрис, но все было не то. Наташа похожа на Жанну, она выступала на сцене, пела, умеет держаться перед камерой. Уверен, у нее получится.



Жанна Фриске

Вообще роль Жанны исполнят несколько человек. Поскольку на экране предстанет Жанна в детстве, юности, то будут найдены девочки на эти роли».

Как отметил отец певицы, у готовящейся картины уже есть спонсор. К фильму также проявили интерес ведущие российские телеканалы — «Россия», Первый и НТВ.

По словам отца Фриске, сценарист Куркин родился в Риге, но проживает сейчас в Германии. Он хорошо знал Жанну и много с ней общался. Куркин также пишет книгу об артистке и планирует издать ее примерно в одно время с премьерой фильма. Не исключено, что он станет не только сценаристом, но и режиссером картины.

Затронул Копылов и неудобную для него тему гражданского мужа Фриске Дмитрия Шепелева. Известно, что родители Жанны не никогда не испытывали к нему теплых чувств, и после смерти Фриске Шепелев запретил им видеться со своим внуком Платоном. Родители смогли через суд добиться права видеться с сыном Фриске и Шепелева, но ребенок проживает с отцом.

По заявлению Копылова, в фильме не будет Шепелева, причем сам отец Фриске «высказал такое пожелание». Тем не менее сам Платон в картине фигурировать будет.

«По сюжету у нее родится сын, но кто отец ребенка, останется за рамками фильма, — подчеркнул отец певицы.

— Акцент будет сделан на том, что малыш станет для заболевшей Жанны главным стимулом бороться с недугом. В фильме покажут момент крещения Платоши в Латвии, когда Жанна уже болела. И как она вновь и вновь приходила в тот храм, просила Бога об исцелении».

В картине в качестве персонажей также появятся многие звезды отечественной поп-сцены, включая Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Павла Волю. О том, кто исполнил роли хорошо всем известных селебрити, Копылову пока не известно, пишет Газета.ru.

Сценарий будущей картины написан от первого лица. По сюжету, сама Фриске вспоминает всю свою жизнь, начиная с самых ранних лет. По словам ее отца, автор фильма Куркин был свидетелем многих событий в жизни певицы, поэтому «пропустил их через сердце», и беспокоиться за достоверность происходящего на экране поклонникам ее творчества не стоит.

Копылов не назвал точной даты начала съемок, объяснив это нехваткой времени.