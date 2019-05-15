Деньги на лечение Жанны Фриске возвращаются

Как сообщается на сайте благотворительного фонда, это треть от общей суммы долга родственников певицы — по решению суда они должны вернуть 21,6 млн рублей. Текущая сумма была получена путем реализации имущества, доставшейся ответчикам по наследству после смерти артистки.



ТЕКСТ

Теперь «Русфонд» ждет полного возврата долга, передает Intermedia. Полученные средства будут направлены на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга из числа очередников фонда. Поклонники Фриске, которые участвовали в сборе денег на ее лечение с января по март 2014 года и хотели бы их вернуть, могут обратиться в «Русфонд» в течение двух недель.