Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина»

«Самый сложный момент был в начале, потому, что этот мультфильм изначально находился в очень жестких рамках. В частности, нужно было придерживаться оригинального, очень известного, совершенно замечательного мультфильма. Все герои были нарисованы по образу оригинальных персонажей. Ну и музыка нужна была в духе музыки того мультфильма и, в то же время, она должна была быть оригинальной. В начале я вообще не знал, что буду делать. Но однажды, все-таки, у меня родилась главная тема. Я быстро записал демо-версию и отправил ее на студию. Всем очень понравилось. Это и был тот самый, главный момент, когда все решилось, а дальше, как говорится, все было делом техники», - рассказал НСН музыкант.

Сейчас Федор Чистяков находится в туре по городам США, где музыкант представляет свой новый альбом «Нежелательная песня». По словам артиста, в ближайшее время он планирует плотно заняться работой над новой концертной программой.