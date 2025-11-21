В свет вышел альбом группы «Ноль», который должен был стать дебютным

В сборник вошли композиции, записанные в период с 1986 по 1988 год. Вошедшие в этот сборник песни были исполнялись на концертах группы «Ноль» в тот период, когда она существовала как трио. Запись этих песен появилась благодаря Андрею Тропилло, который настоял на том, чтобы они были записаны тем составом, в котором изначально работала команда Фёдора Чистякова. Легендарный звукорежиссёр записывал этот материал в передвижной студии фирмы «Мелодия».

По словам Чистякова, эти песни вполне могли бы составить дебютный альбом группы «Ноль». Однако зафиксировать его нормально в студии коллективу не удалось. Но благодаря сохранившимся концертным записям это можно сделать сегодня.



Группа «Ноль» с Татьяной Булановой

Сборник «На троих» станет частью большого проекта по переизданию концертных записей группы «Ноль». Его затеяло издательство «Отделение Выход» Олега Ковриги. Уже сейчас известно, что планируется выпустить запись самого первого концерта коллектива, который состоялся в Ленинградском рок-клубе в декабре 1986 года.