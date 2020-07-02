Федор Чистяков стал «Последним из Могикан»

Основой для этого альбома послужили песни, записанные Федором Чистяковым в период с 2019 по 2020 год в США. Трек-лист пластинки состоит из десяти композиций. Почти все они уже знакомы слушателям, однако звучат теперь по-новому. Половину альбома составляют песни из репертуара группы «Ноль», переведенные на английский язык.

Также в сборник включены ранее публиковавшиеся в виде синглов композиции «Лохнесс» и «Вата». Кроме того, в альбом вошли новые версии песен «День рождения умершего» и «Песня одноглазого пирата».



«Последний из Могикан»