Федор Чистяков иронично спел про «Вату»

«Я бы не сказал, что новая песня именно о России. Какие-то ситуации с ватой простираются далеко за её пределы. В России, своё восприятие этого термина, контекста. А здесь всё это видно по-другому. Во-вторых, думаю, что между «Нежелательной песней» и тем, что я записываю сейчас, есть существенная разница. Тот альбом получился очень болезненным. На грани срыва практически, честно говоря… А что касается новых песен «Лохнесс» и «Вата», то они носят уже другой характер. Я для себя это назвал — «хотелось написать что-нибудь позитивненькое». Надо пытаться бодриться! Сколько же можно страдать?
Увы, работа над новой пластинкой практически ничего не приносит в плане финансов, но требует достаточно много. Поэтому у меня не получается сесть и начать работу. Не могу себе этого позволить. И я понял, что, вероятно, я вообще никогда не дождусь, что смогу засесть за альбом. Поэтому, когда у меня есть возможность, побуждение, я просто записываю одну песню. Выпускаю её как сингл. И таким образом хотя бы что-то происходит».
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