Федор Чистяков иронично спел про «Вату»

Федор Чистяков уехал из России в 2017 году. Основной причиной отъезда музыкант назвал запрет религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории Российской Федерации. С тех пор экс-лидер «Ноля» живет и работает в Америке.





В настоящее время Чистяков работает над новым студийным альбомом. Дата релиза пластинки пока не называется.

