Федор Чистяков показал первую песню из Америки

Федор Чистяков уехал из России в 2017 году. Основной причиной отъезда музыкант назвал запрет религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории Российской Федерации. С тех пор экс-лидер «Ноля» живет и работает в Америке.

В настоящее время Чистяков работает над новым студийным альбомом. Дата релиза пластинки пока не называется.

Композиция «Лохнесс» стала первым синглом с готовящейся пластинки, сообщает reproduktor.net. Трек записан в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге осенью 2019 года. Помимо Фёдора Чистякова, в записи композиции приняли участие Алексей Смирнов и Евгений Турута. Композиция опубликована на сервисе Bandcamp. Автор напоминает, что поддерживающие его материально способствует ускорению работы над пластинкой.



Федор Чистяков

Напомним, что последний на текущий момент студийный альбом Федора Чистякова называется «Нежелательная Песня». Релиз этой пластинки состоялся в 2018 году. Фактически музыкант записал эту работу самостоятельно, без привлечения коллег.