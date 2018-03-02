Федор Чистяков - «Нежелательная песня»

«Союз Мьюзик», 2018.

Жанр: рок, арт-рок.

Лидер «Ноля» на сольном альбоме излагает свои ощущения от «нового совка», эпохи позднего Путина. Формой высказывания он избрал почему-то блюз-рок в духе Майка Науменко. И это выглядит как сознательный дауншифтинг. Фразы типа «Дурдом непобедим» или «это был теракт, а потом антракт» ироничны и справедливы, но форма… Надписи на обложке альбома вроде Freedom и Victim тоже не вызывают ощущения ненужности, фразы «Мама, я не хочу обратно, мы ведь обратно не поедем туда снова? Мы ведь уже там были?» очень своевременны.

Это самое политически яркое высказывание Федора Чистякова после всех лет молчания и умолчания. Но оно отчаянно нивелируется заведомо заниженным градусом музыки. Чистяков охлаждает его самыми жестокими методами: баян Чистякова играет заведомо примитивные гармонии, тембры зализаны, перкуссия минималистична до сухостоя. Чистяков не ощутил тренда на качество треков, а он стал невероятно требователен за последние годы (не считая рэперов).

Чтобы снова ощутить вкус к музыке, я бы порекомендовал Чистякову поиграть на баяне с джазменами, просто для себя. Выйти за рамки. Но не буду ничего советовать. Чистяков прекрасен сам по себе, даже с закидонами и упертостями. Он сделал феерический альбом с очень честными высказываниями. Вневременной, в смысле отсутствия оглядки на публику. Мне пофиг, - как бы декларирует артист. Это вызывает уважение.

Завершается альбом 6-минутной инструментальной пьесой «Смертельная схватка» с элементами симфо-рока, ярко иллюстрирующей все демонические катаклизмы в душе артиста, парадоксально перекликающимися с нордическим Сибелиусом. Поэма крика и неразделенности. То, что испытывают сейчас многие думающие люди в России.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН