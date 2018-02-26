Федор Чистяков выпустит «Нежелательную песню»

Это первая работа экс-лидера «Ноля» после отъезда в Америку летом прошлого года в связи с запретом в РФ «Свидетелей Иеговы» - международной религиозной организации, в которой состоит Чистяков. В альбом вошли десять треков: «Убрать свидетелей», «Нежелательная песня», «Пропаганда», «Искусство лизать», «Дурдом», «21-й век», «Как же буду жить», «Маленький Гвоздик», «На обратной стороне Луны» и инструментал «Смертельная схватка».

«Нежелательная песня» целиком записана и сведена Чистяковым в его домашней студии в Нью-Йорке с использованием звукового контента «Sonycreativemediasoftware». Лишь в одной вещи играет приглашенный музыкант – гитарист Иван Жук. По звучанию новый альбом можно сравнить с жестким ритм-н-блюзовым саундом группы «Зоопарк», хотя есть и арт-роковые моменты, и фолк, и даже цыганочка. Темы песен связаны с российскими реалиями самого последнего времени. Так, трек «Убрать Свидетелей» посвящен Деннису Кристенсену, датскому гражданину, сидящему в российской тюрьме. Политическую сатиру можно услышать в «Дурдоме» и «Пропаганде».

«И, конечно, там звучит знаменитый чистяковский баян - правда, новый, американский, - рассказывает друг Чистякова, журналист Ян Шенкман. - Старый, на котором когда-то была записана «Улица Ленина», не пережил путешествия через океан и развалился. Сейчас он находится в России у коллекционеров и фанатов творчества Федора».

Одновременно с «Нежелательной песней» Чистяков выпустил «Песни Эмигранта» - сборник синглов и ауттейков последних лет.