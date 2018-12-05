Гаянэ Шиладжян получила премию The Moscow Life&Bussiness Awards

В Москве состоялась первая премия The Moscow Life & Business Awards. Эта премия призвана оценить достижения Москвы в области бизнеса, культуры, спорта и социальной сферы и объединить бизнес и культуру. Не случайно символом премии является синий хрустальный кристалл, который олицетворяет совершенство, власть, космическую силу, оптимизм и успех.



Гаянэ Шиладжян

Номинанты ежегодной премии – это люди и компании, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с нашей столицей. Премия награждает самых успешных представителей московского бизнеса и всех тех, кто делает жизнь в мегаполисе комфортной, яркой и интересной.

Ведущими официальной части церемонии награждения стали актриса театра и кино Алеса Качер и актер театра и кино, шоумен Вахтанг Беридзе.

Гаянэ Шиладжян - инициатор создания и бессменный руководитель Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», автор и продюсер десятков творческих проектов оркестра. Ежегодно оркестр дает более 100 концертов, удерживая высокую планку исполнения музыкальных произведений в самых разных жанрах.