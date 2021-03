Okko покажет концерты оркестра «Русская филармония»

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» – один из наиболее востребованных оркестров России и единственный мультижанровый оркестр, который профессионально исполняет музыку различных стилей. В репертуаре коллектива – масштабные инновационные и современные концертные проекты от классики до рока.

Зрители Okko получат доступ к ряду наиболее успешных программ оркестра «Русская филармония»: легендарной кантате К. Орфа «Кармина Бурана» с крупномасштабными динамическими видеопроекциями полотен Боттичелли, Микеланджело, Рафаэля, Босха и Брейгеля; «ABBA Gold Hits»; «Queen Best Hits»; «Золотые хиты Сан-Ремо»; «Времена года. Вивальди и Пьяццолла»; «Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»; «Посвящение Майклу Джексону и Уитни Хьюстон»; «Золотые хиты рока», «Уитни Хьюстон. «Я буду любить тебя всегда» и «Посвящение Муслиму Магомаеву «Нет песни без тебя».

Также в коллекции сервиса будут представлены концертные программы:

– «Музыкальная революция»: посвящение творчеству знаменитых шведских групп и исполнителей: Ace of Base, Roxette, Europe, Secret Service, Army of Lovers, E-Type, Yaki-Da и ABBA;

– «Классика Энерджи»: бессмертные шедевры классической музыки в различных современных стилях: рок, латина, джаз, диско, кроссовер и электронная музыка;

– «Великие Британцы»: композиции королей британской рок и поп-музыки с объемным звучанием большого симфонического оркестра;

– «Be my love»: самые романтичные хиты и дуэты из репертуара Хулио Иглесиаса и Дайаны Росс, Андреа Бочелли и Селин Дион, Лайзы Минелли, Шарля Азнавура, Барбары Стрейзанд, Мирей Матье, Кристины Агилеры, Энрике Иглесиаса и других звезд в исполнении солистки Государственного академического Большого театра России Дарьи Зыковой и солиста Лейпцигского оперного театра Сергея Писарева;

– «Barcelona»: к 30-летию выхода альбома «Barcelona» оркестр «Русская филармония» воплотил в жизнь идею Фредди Меркьюри исполнить все песни альбома с симфоническим оркестром. Солисты – шведские рок-певцы и оперная прима Большого театра;

– «Безумные танцы с Фабио Мастранджело»: многообразие музыкальных стилей, объединенных стихий танца. В концерте принимают участие звезда мировой оперной сцены Вероника Джиоева, участники проекта «Танцы со звездами», призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова, Мария Смольникова и Николай Пантюхин и другие.

Коллекция оркестра «Русская филармония» будет доступна в подписке «Оптимум» и «Премиум» в приложениях мультимедийного сервиса Okko в iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 20 марта.

Ранее в библиотеке Okko был эксклюзивно представлен концерт «Волшебная музыка Disney» и его караоке-версия с песнями из мультфильмов «Холодное сердце», «Золушка», «Король Лев», «Красавица и чудовище» и другими в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело.