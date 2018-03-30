Группа Animal Jazz выпустила «Счастье»

Работа над альбомом «Счастье» велась на протяжении последних трёх лет.

«Я такой человек — у меня часто внутри холод. И кромешная темнота. А в другие периоды жизни — огонь и яркий свет. Между этими стихиями моя душа и мечется, вот уже много лет. Но иногда вдруг наступает миг равновесия. Мгновение, когда температура внутри становится комнатной. И ощущение покоя и какой-то правильной наполненности. Вот это мгновение, когда нет ни пожара, ни мороза — это и есть счастье. Вот об этом наш новый альбом», - говорит фронтмен группы Александр Красовицкий.