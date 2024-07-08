Animal ДжаZ показал «Рядом с тобой» из будущего альбома

В сборнике приняли участие как молодые артисты новой русской волны, так и уже ставшие легендами отечественной рэп- и рок-сцены. Всего 27 групп попали в плейлист с каверами на песни Егора Летова: среди них Билли Новик, Ленинград, Сансара, Animal Jazz, Гречка, Lona, Наив, Комсомольск, Нейромонах Феофан, Психея, Громыка, Найк Борзов и другие.

