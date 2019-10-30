Animal Jazz выпустил альбом «Время любить»

Он стал десятым электрическим альбомом в дискографии коллектива. В день премьеры музыканты в своем инстаграме в очередной раз заявили, что настало «Время любить, не время разбрасывать бомбы!»

По словам лидера Animal Jazz Александра Красовицкого, никакой концепции у этого релиза нет, но есть «осознание того, что происходит сейчас вокруг, в мире».

- Осознание того, что самая недостающая вещь современности – это любовь, - говорил музыкант в одном из интервью. Она была самой недостающей вещью 1.000 лет назад, 500, 200, так и сейчас остается. В общем, могу сказать, что этот альбом – о вечном. О том, что всегда интересовало меня, как автора текстов.



Animal Jazz

В пластинку вошло 11 треков, в том числе композиция «Чувства», записанная вместе с украинской группой O.Torvald и песня «Ключи», выпущенная ранее в виде сингла.