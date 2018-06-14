Кипер рассказала о конфликте с Лолитой

Прессе удалось наконец узнать мнение другой стороны разгоревшегося еще в начале года скандала.

1 июня Лолита Милявская проиграла в Мосгорсуде, который был инициирован певицей с целью блокировки исполняемых ею песен «На Титанике», «Чудо-Чудное» и «Ты мое море» на цифровых площадках.

Певица работала в течение 10-лет с известным продюсером Еленой Кипер, у которой еще до встречи с Лолитой состоялся мировой успех с группой «Тату», за плечами которой много известных песен и видеоклипов. Продюсер до сих пор является издателем многих песен Милявской. Три трека, как и остальные песни, были переданы по договорам компании продюсера «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которая платила певице аванс за каждую песню, и только после этого подписывала договор и осуществляла доставку песен до аудитории.

Певица пыталась убедить суд в том, что не подписывала данные договора, но предоставленные в суд документы: платежки, оригиналы договоров стали аргументом для отказа Лолите в иске.

Несмотря на то, что произошло, Кипер говорила слова благодарности за прошлое, так как наибольшее удовольствие получает от творческого процесса. «Лолите благодарна. Удалось многое создать, интересные песни, видеоклипы, образы. Мы работали десять лет. Начиная с момента, когда Лолиту, к сожалению, не хотели принимать ни на одной радиостанции. В этот сложный момент я приступила к работе с Лолитой. Первым хит-синглом стала песня «Оказалось». Она попала на радиостанции сразу. Дальше появилась песня «Ориентация север». В ее бизнесе я не участвовала. У нас были творческое единомышление, соединение, союз. Спустя десять лет, когда в творчестве появились разногласия, мы разошлись. Дальше не было никакого конфликта, с моей стороны он не инициировался.» - говорит продюсер.

Как только возникли творческие разногласия, и Кипер приняла решение больше не заниматься проектом с Лолитой, певица в ответ потребовала расторгнуть все договора, заключенные на длительные сроки. Кипер ответила певице отказом, так как не сочла возможным уклонение от обязательств перед партнерами. Тогда Лолита выбрала тактику публичного умаление достоинства продюсера и появилась в соцсетях с жесткими формулировками в адрес Кипер. После череды публичных оскорблений и унижений Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. 9 июля состоится слушание в арбитражном суде города Москвы. «Мы требуем одно – чтобы суд подтвердил, что те конкретные вещи, которые Лолита распространила через социальные сети, не соответствуют действительности.

Кипер собиралась показать на пресс-конференции фильм о своей работе с певицей. «А вы знали, что я работала с Лолитой так долго? Нет. В том-то и дело, что вся моя работа за кадром. Несколько лет назад я придумала проект «Музыка без грима». В частности, сделала фильм с «Тату». Лолиту я снимала, так как с ней работала. Предполагалось, что я с ней сделаю такой же фильм. В этом продукте раскрывается внутренний мотор, который двигает артистом. Сказать, что он скандальный… он скандальный настолько, насколько скандальна сама Лолита. Но она выступила с официальным запретом его показывать на пресс-конференции, так как в нем есть ее изображение», - рассказала с улыбкой Елена Кипер.