Суд отказал Лолите в иске против Елены Кипер

В судебном заседании также в качестве третьего лица приняла участие компания ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которая предоставила эти песни для аудитории цифровых площадок ответчиков.



Лолита

Суд установил, что компании Deezer LLC, Google LLC и Apple Inc и Elena Kiper P&P не нарушали права Л. Милявской на использование спорных музыкальных произведений, не знали и не могли знать о нарушении исключительных прав Л. Милявской. Также решением суда была отменена предварительная блокировка песен «На Титанике», «Ты моё море» и «Чудо чудное».

Напомним, Лолита еще в начале года сообщила, что ей не идут авторские отчисления, а ее фирменные хиты уже ей не принадлежат.