Суд отказал Лолите в иске против Елены Кипер

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По итогам судебного разбирательства Московский городской суд отказал Лолите Милявской в удовлетворении исковых требований к Deezer LLC, Google LLC и Apple Inc о защите исключительных прав на музыкальные произведения «На Титанике», «Ты моё море» и «Чудо чудное».

В судебном заседании также в качестве третьего лица приняла участие компания ООО «Елена Кипер Паблишинг и Продакшн», которая предоставила эти песни для аудитории цифровых площадок ответчиков.

Лолита
Лолита

Суд установил, что компании Deezer LLC, Google LLC и Apple Inc и Elena Kiper P&P не нарушали права Л. Милявской на использование спорных музыкальных произведений, не знали и не могли знать о нарушении исключительных прав Л. Милявской. Также решением суда была отменена предварительная блокировка песен «На Титанике», «Ты моё море» и «Чудо чудное».

Решение суда

Напомним, Лолита еще в начале года сообщила, что ей не идут авторские отчисления, а ее фирменные хиты уже ей не принадлежат.

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