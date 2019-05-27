Ученики Кипер сняли клип на 50-летие «Машины времени»

В феврале этого года творческая лаборатория «Я режиссер», состоящая из выпускников одноименного курса Елены Кипер, на стадионе города Королев приступила к съемкам нового видео для группы «Машина времени». Изначально предполагалось, что это станет исключительно творческим экспериментом, практикой для молодых творцов. Но никто, включая Елену Кипер, не подозревал, что это видео займет почетное место в праздновании большого юбилея группы.

«Ой, мне нравится. Будем релизить в день нашего 50-летия» - заключил Андрей Макаревич.

«Я просто потрясена общением с ним, - делится эмоциями продюсер Елена Кипер. - Очень благодарна ему за доверие к молодым людям, которых я воспитала и вырастила за эти три года существования моей школы. Восхищена его мудростью и глубиной. И не вижу никаких изменений за эти пятьдесят лет существования группы, на которые так странно обращает внимание общественность. Они всегда были группой, выходящей к публике не просто с песням, а песнями-манифестами, внутри которых есть либо притча, либо важная философская мысль. Как и в этом случае!».



«Машина времени», Елена Кипер и главный герой Вячеслав Морозов

«Во все времена человека, который решился на какое-то действие, противоречащее шаблонам, называли белой вороной. Если быть человеком без своего мнения, не развивать свою личность и ходить строем вместе с толпой, то более вялые люди, не дадут тебе пройти вперед, они попросту будут мешать. Эта работа посвящается смелости, дерзости и дороге к своим мечтам. Невзирая на то, что тебя могут осудить, а в какой-то момент и растоптать. Как в клипе, где у каждого есть свое мнение касательно главного героя – «он псих», «ненормальный», раз не боится выпрыгнуть из привычных шаблонных моделей поведения. Но в конце видео, главный герой побеждает себя и свой страх», - утверждается в пресс-релизе клипа.

Основным творцом, под четким руководством продюсера Елены Кипер, стал молодой режиссер Аргам Арапетян. Оператором выступил Дмитрий Зуев, чей опыт съемок различных соревнований помог воплощению множества идей.

Премьера клипа уже состоялась в эфире телеканала «Дождь», в программе Михаила Козырева.