Елена Кипер собрала гостей на Music Film Party

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Состоялась ежегодная вечеринка Music Film Party, которую каждый год организует известный музыкальный продюсер Елена Кипер.

Продюсер вот уже 10 лет занимается выявлением, обучением, поддержкой молодых талантливых людей: артистов и авторов, молодых режиссеров в сфере клипмейкинга, менеджеров в сфере музыкального продюсирования, помогая реализовать творческий потенциал после обучения в работе сразу в топовых проектах.

Дмитрий Маликов и Астеро
Дмитрий Маликов и Астеро

На мероприятии в ходе сценического шоу каждый раз презентуются новые работы в сфере музыкальной индустрии - прорывы молодых музыкантов и клипмейкеров, которые только начали свой творческий путь. Главным событием вечера был новый хит-сингл Дмитрия Маликова "Все будет", который создан в дуэте с новыми артистами - ди-джейским дуэтом Астеро. Тут же состоялась эксклюзивная премьера лирик-видео на песню, которое сняли выпускницы школы Кипер "Я Режиссер", Альмира Муртазина и Мария Макарова, из Казани.

"Я рад, что работаю с таким количеством молодых людей, они раскрываются и вкладывают только лучшую свою энергию в то, что мы совместно с ними сочиняем. Энергия юности, позитив, горящие глаза и радость - все в конечном счете считывается аудиторией, и спасибо за то, что Лена это все поддерживает и развивает".

На вечеринку пришли 430 человек, был невероятный ажиотаж и интерес. Часть аудитории с жадностью ждала дебютного клипа Лоры Горбуновой, известной по шоу "Голос", ее клип был создан выпускниками "Я Режиссер", Аргамом Айрапетяном из Волгограда и Марком Миллером из Тюмени. Молодые люди посмотрели клипы нового мюзикла "Неравнодушные", видео-арт и музыкальная часть которого также создана учениками Кипер. Часть посетителей с нетерпением хотели услышать первую оригинальную песню примы мюзиклов, Лики Руллы, клип и песня которой также созданы молодыми талантливыми людьми.

Елена Кипер и Надежда Грановская
Елена Кипер и Надежда Грановская

Надежда Грановская приехала поддержать Music Film Party, которую считает вторым днем рождения Кипер: "Это такое важное направление - открывать новых людей и выводить на рынок. Я не знаю еще таких других людей, которые так как Лена, абсолютно искренне и бескорыстно дают дорогу молодым. Она могла бы все делать только сама и не делиться, но это просто уже другое измерение - передавать знания и возможности другим".

На сцене также выступил Олег Шаумаров, уже известный автор песен для Максима Фадеева и Наргиз "Вдвоем", хиты для Лепса, Лолиты, Маршала - Олег Шаумаров, которого когда-то много лет назад именно Кипер открыла как автора песен на своем конкурсе.

На мероприятии выступили с дебютами вышла диджей Катя Гусева, которая скоро представит общественности свой первый хит-сингл, а также прибалтийский "Лепс" Денис Мельник с первым клипом, который создавали выпускники "Я Режиссер". Мероприятие посетили влиятельные люди музыкальной и киноиндустрии, известные артисты.

"Я крайне счастлива тем, чем занимаюсь. Творчество - это моя жизнь, и создавать музыку и визуальные решения - это мое призвание. Когда рядом с тобой огромное количество родных душ, живущих тем же, образуется волшебная синергия, и можно сдвинуть мир, и лет так через пять создать свой собственный Голливуд из молодых, страстных, по-новому мыслящих творцов."

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