Лолита обвинила Елену Кипер в организации аферы

В скандале оказалась замешана Елена Кипер, автор песни "Я сошла с ума" группы "Тату" и многих других хитов. С Милявской их связывал пятилетний договор. По документам, Кипер управляла творческой судьбой композиций Лолиты. Исполнительница уверена, что Елена просто перепродала права на некоторые хиты без её ведома, пишет Life.



Лолита

— Дура я, что не прочла договор. Предупреждаю всех, и коллег тоже: ребят, читать всё-таки надо. И посмотрите на идиотку, которая через три года, опомнившись, поняла, что она не получает денег. Пойду в суд. Я за три года получила 1,5 млн рублей. Взяла в банке справку. Это фактически ничего. Мы требуем вернуть 6 млн рублей, — заявила Лолита.

Отмечается, что Милявская прибыла в Всемирную организацию интеллектуальной собственности, где решила публично отстаивать права на свои хиты. Также Лолита рассказала, как, по её версии, всё обстояло.

— Она уговаривала авторов подписывать песни своим именем, не написав ни строчки, ни нотки. Утверждала, что авторам будет тяжело продать под своим именем, потому что их никто не знает, а она популярна по "Тату", — заявила она.