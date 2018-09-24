Елена Кипер высказала свою позицию по спору с Лолитой

Ранее мы сообщали, что Лолита выиграла очередной суд у ее продюсера и сонграйтера Елены Кипер, долгое время управлявшей каталогом Лолиты.

«Сегодня поставлена точка в деле о «чести и достоинстве» Е. Кипер. Суд повторно подтвердил моё право называть вещи своими именами. Теперь, после кропотливой подготовки, предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом.. Странно, что Жизнь не учит некоторых и не напоминает старинную поговорку про верёвочку.. Есть ли у меня злорадство по поводу выигранного суда? Нет. Есть сожаление, что Слово Порядочность не приобретается с годами, если его нет в крови», - рассказала Лолита в соцсетях.

Однако Елена Кипер возмутилась фразой о 6 миллионах рублей, которые якобы выиграла Лолита по решению суда. Так сообщили некоторые СМИ.

«Цифра 6 миллионов фигурировала в оспариваемой в суде речи Лолиты, которую истица посчитала клеветой. Суд принял решение, что Милявская просто выразила свое мнение, которое никому ничего не доказывает. Никаких миллионов Милявская не могла выиграть, поскольку иск был против нее», - заявила Елена Кипер.

Кроме того, она заявила: «С огромным уважением к Вам и вашему СМИ, во избежание недоразумений прошу убрать клеветнические материалы, исходящие от Лолиты или ее представителя, или цитаты из официальных соцсетей певицы обо мне или в мой адрес, в виде любого высказывания. В противном случае я вынуждена буду привлечь ваше СМИ к ответственности за распространение клеветы».

В присланном в распоряжение редакции судебном решении Арбитражного суда Москвы речь идет об иске самой Елены Кипер к ИП Милявской Лолиты Марковны и трем СМИ, фактически представляющим сайты life.ru и super.ru. Кипер просила удалить с этих ресурсов и сайта Лолиты цитаты из интервью Лолиты, опубликовать опровержение «сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Кипер Е.В.» Речи о 6 миллионах в этом судебном деле нет, разговор шел только о том, что Лолита в интервью планировала взыскать с Кипер «6 млн. рублей, которые, по её словам, задолжали в результате "афер с авторскими отчислениями"».

При этом никаких данных, что Лолита в своих высказываниях не права, Кипер в суд не представила. Это отдельно отметил суд: «Истец из нейтральных утверждений и предположений делает свои собственные выводы и уже на их основании пытается доказать негативный посыл сведений, не представляя финансово-экономических, юридических доказательств своей правоты».

Суд отметил, что «субъективная оценка не может быть проверена на соответствие действительности, так как является не утверждением о факте, а всего лишь видением конкретным лицом какой-то ситуации. Суд отмечает, что выражения «уговаривала авторов подписывать своим именем» «умыкнул», «более наглого существа я в жизни не видела» не имеет негативного смысла, так в выражении не указано, что это является противозаконным. Кроме того, суд усматривает в настоящем деле конфликт между правом на свободу выражения мнения и защитой деловой репутации».

Оценив представленные истцом доказательства с учетом указанных разъяснений, суд посчитал, что оспариваемая статья являются выражением субъективного мнения автора, а не утверждениями о фактах деятельности истца, в связи с чем, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для защиты деловой репутации истца.

Вот как это решение прокомментировала сама Елена Кипер:

«Судом признано, что оскорбительные слова Милявской в мой адрес не являются ничем серьезным, что может нанести вред моей репутации и являются выражением ее личного мнения. Это печально, так как получается, что если кто-то что-то сказал лживое, да еще и подключил прессу, то в суде первой инстанции решат, что это полная ерунда. Моя цель - Верховный суд, в котором должны дальше рассмотреть дело. Если первичные государственные органы считают, что люди в шоу-бизнесе сплошь клоуны и могут болтать все, что хотят, и разыгрывать всевозможные многоходовки для самопиара, то я намерена доказать, что это не так. Меня это отношение не устраивает».