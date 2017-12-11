Елена Кипер уходит из издательской деятельности в творчество

Вечеринка в «Duran Bar Moscow» озаглавлена была как «Music Film Party». Вообще-то этот бар не предназначен для музыки - красные кирпичные стены упорно расталкивали звук в разные непредсказуемые стороны, так что услышать выступающих или даже просто звук в клипах было решительно невозможно.

И все же, и все же. Работы киношколы и школы клипмейкинга «Я режиссер» очаровывали смелыми мизансценами и необычными ракурсами. Особенно впечатлила подборка снятых на мобильник мини-клипов, студенты должны были снять видео всего за день. И тут креатива предостаточно. Так что будущее у российского клипмейкерства есть.



Елена Кипер

Прошел показ музыкальных клипов без купюр, режиссером которых стала Кипер, причемв режиссерских версиях – «Ты мое море» Лолиты Милявской, «Когда целый мир будет против» Кати Гордон и др.

Елена Кипер объявила главную новость: ее широко нашумевший видеопроект «Музыка без грима» отныне переименовывается в «Without make up», и сейчас идут переговоры о его показе на всемирном сервисе Netflix.

Кроме того, Елена Кипер заявила о том, что покидает издательскую сферу, чтобы заняться только творчеством. «Хочется создавать кино и строить с молодежью свой Голливуд», - заявила Кипер. Тут надо напомнить, что около 10 лет компания Кипер издавала все песни Лолиты, сняла для нее множество ярких клипов, и управляла ее бэк-каталогом.



Елена Кипер и Дмитрий Маликов

В концертной программе выступили участники шоу «Голос» Юлия Плаксиной и Катя Ковская, участница шоу «Успех» Юлия Бойко, конкурсант фестиваля «Новая Волна» Стас Море, финалисты конкурса «I love you Russia» Алекше Нович и группа «My sisters band», а также Варя Демидова.

Но главное - атмосфера. Новые клипы, новые подходы к ним, призывы со сцены смелее творить и ничего не бояться. Это была креативная вечеринка. «Повернитесь друг к другу и посмотрите в глаза. Посмотрите так, чтобы в них увидеть Бога. Я говорю это абсолютно серьезно», - резюмировала Елена. «Я почувствовала вкус кино, кинообучения, киносоздания, и мои голливудские коллеги просто требуют заниматься тем, к чему имею страсть, то есть только этим. Благодарна безумно Лолите, потому что и она меня к этому подтолкнула, потребовала быть сильнее в своем решении, и сделать этот шаг», - призналась Кипер.

Гуру КЕН

Фото: Евгений Николаев и Константин Родионов