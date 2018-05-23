Консерватория и «Мелодия» выпустили «Антологию современной хоровой музыки»

Об этом сообщили в пресс-службе фирмы "Мелодия".

"Амбициозная идея запечатлеть в звуках многообразие тенденций и трендов, существующих в композиторском творчестве, была воплощена Камерным хором Московской консерватории и его художественным руководителем, лауреатом премии Москвы, профессором Александром Соловьевым, ставшим инициатором проекта", - рассказали в "Мелодии".

В первый диск "Антологии" вошли духовные и светские произведения московских композиторов разных поколений - Родиона Щедрина, Романа Леденева, Владислава Агафонникова, Валерия Кикты, Ширвани Чалаева, Ефрема Подгайца, Александра Чайковского, Александра Клевицкого, Кузьмы Бодрова и других, а также сочинение таджикского композитора Толибхона Шахиди.

"Антология" записывалась в формате "live", то есть живого выступления, в Большом, Малом и Рахманиновском залах консерватории в период с 2012 по 2017 годы. В записи приняли участие пианистка Екатерина Мечетина, органистка Евгения Кривицкая и другие московские музыканты.