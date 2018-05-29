Венгрия подарила Московской консерватории рояль Богани

В торжественной церемонии приняли участие ректор консерватории Александр Соколов и венгерский пианист, разработчик инструмента Гергей Богани, передает ТАСС.

"Любое новое направление в музыке имеет в своей основе традиции. Я думаю, что, когда Гергей Богани начал создавать этот рояль, он думал о том, как дать возможность для изучения традиций и при этом открыть дверь для будущих композиторов и будущей музыки", - заметил Балла, подчеркнув, что Московская консерватория давно стала партнером посольства в организации концертов к юбилеям венгерских композиторов и выступлений музыкантов из этой страны.

Презентация инструмента состоялась в январе 2015 года в Будапеште. Новшества, использованные в его конструкции, касаются механики фортепиано, в качестве материала для изготовления резонансной деки использован углепластик. Корпус выполнен в черном цвете в футуристическом стиле: у него всего одна, но широкая ножка, которая плавно вытекает из верхней части, а чугунная рама выполнена в контрастном красном цвете.



Рояль Богани

Инструмент будет размещен в новом пространстве Малого зала консерватории - в бывшей библиотечной зоне. "У этого рояля особая роль - он не для занятий студентов, хотя, безусловно, они будут иметь к нему доступ, но уже как исполнители. В новой зоне Малого зала будут проходить художественные выставки и литературные встречи, и естественно, музыкальный компонент здесь необходим", - отметил в беседе с ТАСС ректор консерватории.

"Сам инструмент в силу своего дизайна и особой внешности уже является экспонатом, - продолжил Соколов. - Рояль Богани очень своеобразен по звуку, по технике: у него есть забытые старые элементы: он извлекает звук не молоточками, а как клавесин. Это совершенно парадоксальное решение. И при этом у него звук полноценного рояля".

После того, как представители Венгрии и Московской консерватории торжественно сняли покрывало с рояля Богани, состоялась концертная премьера инструмента. Маэстро Гергей Богани первым сел за клавиши, исполнив парафраз на темы оперы "Дон Жуан" Моцарта венгерского композитора Ференца Листа. Затем инструмент опробовал декан фортепианного факультета Московской консерватории Андрей Писарев, сыграв Шопена.