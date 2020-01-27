Московскую консерваторию якобы «заминировали»

"Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием сообщает о кончине 16 июля 2017 года профессора кафедры скрипки, Заслуженного деятеля искусств Майи Самуиловны Глезаровой.





Прощание состоится в среду, 19 июля 2017 года в 11.00 в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова (Ленинский проспект, дом 8, строение 24)., кремация — на Хованском кладбище в 12.30", - сообщается на сайте консерватории.

