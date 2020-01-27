Московскую консерваторию якобы «заминировали»

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из консерватории на Большой Никитской после угрозы взрыва выведено около 400 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
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