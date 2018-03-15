Макс Покровский открыл музыкальную менеджмент-компанию в Нью-Йорке

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14 марта, в одном из престижных районов Нью-Йорка Tribeca состоялось официальное открытие компании Max Incubator.

Max Incubator осуществляет менеджмент артистов всех музыкальных жанров как в России, так и за ее пределами, беря на себя все административные процессы, включая букинг, лицензирование, маркетинг, PR, планирование, организация, аналитика и т.д.

В настоящее время, когда большинство коллективов отказались от услуг рекорд-лейблов, продвижение, как новых, так и уже существующих имён на музыкальном рынке, как никогда, зависит от командной работы. Наряду с талантом артиста крайне важен уровень и квалификация его менеджмента, решающего все стратегические и насущные вопросы управления. Порядок выхода релизов, способ их продвижения в масс-медиа, социальных сетях и других платформах сети Интернет, как и и множество других задач - всё это должно лечь на плечи профессионалов.

Открытие компании Max Incubator
Открытие компании Max Incubator

“Мы не претендуем на роль продюсера. Поэтому мы не решаем за артиста, какие песни ему писать, какой имидж и музыкальный стиль выбирать,” – комментирует Максим Покровский. – “Мы не стремимся к сотрудничеству с большим количеством артистов. Но мы стремимся дать каждому из них большое количество тех услуг, в которых он действительно нуждается.”

В директорский состав входят Максим Покровский, Татьяна Покровская, Федор Куржалов. Первыми подписанными артистами стали группа «Ногу Свело!» и рэпер MusicSnake.

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