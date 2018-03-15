Макс Покровский открыл музыкальную менеджмент-компанию в Нью-Йорке

Max Incubator осуществляет менеджмент артистов всех музыкальных жанров как в России, так и за ее пределами, беря на себя все административные процессы, включая букинг, лицензирование, маркетинг, PR, планирование, организация, аналитика и т.д.

В настоящее время, когда большинство коллективов отказались от услуг рекорд-лейблов, продвижение, как новых, так и уже существующих имён на музыкальном рынке, как никогда, зависит от командной работы. Наряду с талантом артиста крайне важен уровень и квалификация его менеджмента, решающего все стратегические и насущные вопросы управления. Порядок выхода релизов, способ их продвижения в масс-медиа, социальных сетях и других платформах сети Интернет, как и и множество других задач - всё это должно лечь на плечи профессионалов.



Открытие компании Max Incubator

“Мы не претендуем на роль продюсера. Поэтому мы не решаем за артиста, какие песни ему писать, какой имидж и музыкальный стиль выбирать,” – комментирует Максим Покровский. – “Мы не стремимся к сотрудничеству с большим количеством артистов. Но мы стремимся дать каждому из них большое количество тех услуг, в которых он действительно нуждается.”

В директорский состав входят Максим Покровский, Татьяна Покровская, Федор Куржалов. Первыми подписанными артистами стали группа «Ногу Свело!» и рэпер MusicSnake.