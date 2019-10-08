«Ногу свело» выпустила 7 версий «Хару Мамбуру» и клип в DeepHD

Альбом включает в себя семь версий хита, среди которых три ремикса и live-версия, исполненная на концерте в клубе «А2 Green Concert» в Санкт-Петербурге в апреле этого года.

- Альбом «Хару Мамбуру 25» посвящается четвертьвековому юбилею песни, которая живет вне времени, места и рамок какого-то определенного стиля, - рассказали агентству Intermedia в пресс-службе «Ногу свело». - Знаменитая «Хара» родилась в 1992 году в голове молодого неизвестного музыканта Максима Покровского, собравшего коллектив под абсурдным названием «Ногу свело». Песня написана на никому не известном языке, и даже сам автор не может уже 25 лет объяснить смысл песни. Самое главное, что эта песня без смысла нашла живой отклик в душах слушателей, мгновенно став хитом и вознеся группу на вершину успеха. Сложилось такое впечатление, что люди ждали именно такой трек, тот. в который каждый мог вложить свой смысл.

По словам представителей коллектива, альбом «Хару Мамбуру-25» не включает в себя ранее изданных композиций, а содержит только новые записи со свежим современным взглядом на давно и хорошо известный хит. При этом они отмечают, что трек «Хару Мамбуру-2019» весьма близок к оригиналу, но при этом обладает современным саундом.

Второй трек «Карамба Мамба» - это новый взгляд Макса Покровского на его же собственный «вечнозелёный» хит.



Макс Покровский

- Эта музыкальная идея посетила лидера «Ноги» также неожиданно, как это произошло с оригиналом четверть века тому назад, - говорят в пресс-службе артиста.

Оба этих трека лидер «Ноги» спродюсировал вместе с Ming - продюсером, номинированным на «Грэмми» в 2015 году. Для оформления альбома был использован оригинальный рисунок Максима Покровского, который он создал еще до появления анимационных персонажей для видеоклипа на эту песню. Именно так он представлял себе Хару Мамбуру.

В середине 90-х у группы «Ногу свело» вышел клип на песню «Хару Мамбуру», который обрёл огромную популярность. Исходник был утерян, поэтому видео было доступно только в низком качестве. Теперь, спустя 25 лет после релиза, «Яндекс» восстановил клип с помощью нейросетей.

Обработка клипа в DeepHD проходила в два этапа. Одна нейросеть убирала шумы, вторая увеличивала разрешение. Так размытое видео с кучей помех, взятое с видеоплёнки, превратилось в качественный ролик.

«Хару Мамбуру» является отражением творившихся в начале 90-х «полной белиберды и сумасшествия», рассказал лидер «Ногу свело» Максим Покровский. Язык песни был позаимствован у Тома Уэйтса, а Хара — это образ самого Максима.