Макс Покровский запустил документальный проект о группе «Ногу Свело!»

Название отражает концепцию проекта – каждая серия снимается в блог-формате продолжительностью не более 15 минут и рассказывает об одном годе из жизни культового коллектива. Серии будут выходить каждый вторник – следовательно, сериал будет идти на YouTube-канале Nogu Svelo! 30 недель. Все 30 лет истории «Ногу Свело!» будут рассказаны за 30 недель – отсюда и заголовок «30/30».

Премьера первой серии состоялась 8 мая 2018 года. Завершение проекта планируется непосредственно перед концертом в Кремле, намеченном на 30 ноября.

В проекте примут участие не только лидер команды Максим Покровский и участники «Ногу Свело!», но и музыканты, которые в разные годы входили в состав группы, а также люди, которые стали свидетелями важных событий истории коллектива. Будут показаны уникальные документы, фотографии и раритетные видеозаписи.

Продюсером документального фильма стал давний поклонник группы и владелец уникального архива Влад Лабецкий. В производстве ленты принимают участие сопродюсеры Федор Куржалов и Татьяна Покровская, за операторскую работу и монтаж отвечает Михаил Князев.