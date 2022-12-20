«Ногу Свело!» сняло новогодний клип с Чулпан Хаматовой и Артуром Смольяниновым

Песня повествует об ожидании нового года, и в клипе показана реакция родителей, которых играют Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, на получение повестки на мобилизацию для сына. Сначала истерически-нервную, а затем они спокойно садятся за новогодний стол и включают телевизор...
«На протяжении нескольких лет группа “Ногу Свело!” выпускает новогодние клипы. Это стало уже традицией. В прошлом году мы все, в отличие от 2020, были полны энтузиазма и верили, что уж 2022 принесёт нам много радости – закончится эпидемия ковида, вновь можно будет встречаться со своими дорогими слушателями не в сети, а на живых концертах, петь про победившую жизнь. 2023 мы встречаем с совершенно другими эмоциями и ожиданиями, но всё ещё верим в чудо», – пишет Макс Покровский в социальных сетях.
Комменты