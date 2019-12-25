«Ногу Свело!» спел про Новый год у гастарбайтеров

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Группа «Ногу Свело!» под конец года презентовала новую композицию «Пушистый Гном» (слушать песню).

«Не за горами Новый Год. И мы, словно дети, ждём появления сказочных существ, которые принесут с собой чудеса и сюрпризы.

Дождались! Дамы и господа! Встречайте, Пушистый Гном!!!

Сегодня аудио-премьера. Не забывайте, видео очень скоро на нашем YouTube-канале».

В начале следующего года группа выпустит новый альбом. В его поддержку музыканты снимают целых 3 видеоклипа.

Максим Покровский
Максим Покровский

В песне Покровский имитирует некий восточный выговор, и поет про желание увидеть новогоднего гнома, несмотря на материальные затруднения.

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