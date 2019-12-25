«Ногу Свело!» спел про Новый год у гастарбайтеров

Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и лидер коллектива Максим Покровский.





"Проект называется "Русский алфавит". Задумка в том, чтобы иностранцы пели русские песни. Все проходит в форме баттла, хотя по факту проигравших не будет", - сказал Покровский, отметив, что на сегодняшний день не знает аналогов шоу.



