«Ногу Свело!» спел про Новый год у гастарбайтеров

«Не за горами Новый Год. И мы, словно дети, ждём появления сказочных существ, которые принесут с собой чудеса и сюрпризы.
Дождались! Дамы и господа! Встречайте, Пушистый Гном!!!
Сегодня аудио-премьера. Не забывайте, видео очень скоро на нашем YouTube-канале».
В начале следующего года группа выпустит новый альбом. В его поддержку музыканты снимают целых 3 видеоклипа.
В песне Покровский имитирует некий восточный выговор, и поет про желание увидеть новогоднего гнома, несмотря на материальные затруднения.
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