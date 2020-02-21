«Ногу свело» захотела пободаться

В релиз вошло 13 треков, среди которых 11 новых песен и два ремикса. На заглавную композицию «Ногу свело» в скором времени выпустит клип.
- Я придумал слова «Хочу бодаться» не потому, что я хотел заменить неприличную фразу, - объясняет название альбома Максим Покровский в своем инстаграме. - «Хочу бодаться!» — песня-счастливица. Мы на неё снимаем видеоклип!
Что касается концепции альбома, по словам лидера «Ногу свело», в ней отражены амбиции его коллектива.
- У меня есть теория треугольника «амбиции-достижение-возможности», - рассказал музыкант в интервью газете «Коммерсантъ». - Согласно ей, амбиции должны быть выше текущих достижений, но чуть ниже истинных возможностей. Это, на мой взгляд, и есть залог плодотворной созидательной деятельности и развития. Бодаться — амбиции нашего коллектива. Но, честно говоря, его возможности не слегка, а намного выше. С такой командой можно и на Марс отправиться!
По словам Покровского, альбом «Хочу бодаться!» состоит из двух смысловых частей.
- Первая — абсолютно серьезная, философская и весьма сентиментальная, а вторая — откровенно легкая, развлекательная, плавно перетекающая в ремиксы, - говорит исполнитель. - Разницу между этими двумя половинами очень легко определить по текстам. Но она максимально сглажена музыкально.
Презентация альбома состоится на сцене «Главклуб Green Concert» 13 марта 2020 года.
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