«Ногу свело» захотела пободаться

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Группа «Ногу свело» выпустила новый альбом «Хочу бодаться!». Эта пластинка стала 14 студийным альбомом в дискографии (слушать альбом).

В релиз вошло 13 треков, среди которых 11 новых песен и два ремикса. На заглавную композицию «Ногу свело» в скором времени выпустит клип.

- Я придумал слова «Хочу бодаться» не потому, что я хотел заменить неприличную фразу, - объясняет название альбома Максим Покровский в своем инстаграме. - «Хочу бодаться!» — песня-счастливица. Мы на неё снимаем видеоклип!

Что касается концепции альбома, по словам лидера «Ногу свело», в ней отражены амбиции его коллектива.

- У меня есть теория треугольника «амбиции-достижение-возможности», - рассказал музыкант в интервью газете «Коммерсантъ». - Согласно ей, амбиции должны быть выше текущих достижений, но чуть ниже истинных возможностей. Это, на мой взгляд, и есть залог плодотворной созидательной деятельности и развития. Бодаться — амбиции нашего коллектива. Но, честно говоря, его возможности не слегка, а намного выше. С такой командой можно и на Марс отправиться!

«Ногу свело»
«Ногу свело»

По словам Покровского, альбом «Хочу бодаться!» состоит из двух смысловых частей.

- Первая — абсолютно серьезная, философская и весьма сентиментальная, а вторая — откровенно легкая, развлекательная, плавно перетекающая в ремиксы, - говорит исполнитель. - Разницу между этими двумя половинами очень легко определить по текстам. Но она максимально сглажена музыкально.

Презентация альбома состоится на сцене «Главклуб Green Concert» 13 марта 2020 года.

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