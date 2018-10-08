Минкультуры вышло из числа организаторов «Золотой маски»

​«В связи с тем, что ведомство не считает целесообразным в дальнейшем выступать в качестве организатора премии <...>, информируем о сложении соответствующих полномочий», — говорится в документе.

​В пресс-службе Минкультуры РБК пояснили, что нецелесообразность дальнейшего пребывания ведомства среди организаторов «Золотой маски» (согласно положению о премии соорганизаторами выступают Минкультуры и СТД) объясняется необходимостью максимальной независимости главной театральной премии страны. В то же время в ведомстве подчеркнули, что и до сих пор его функции были чисто номинальными.

«В связи с формальной ролью Минкультуры России как одного из организаторов премии ведомством было принято решение о выходе из состава ее организаторов. Мы не считаем целесообразным в дальнейшем выступать в этом качестве, так как фактически не влияем на принятие каких-либо решений. Наличие или отсутствие Министерства культуры в качестве организаторов не влияет на функционирование премии, в том числе на вопросы ее финансирования», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Игорь Костолевский и Мария Ревякина подтвердили РБК получение письма от Минкультуры.

«Мы, действительно, получили это письмо. Мы обращались к Павлу Степанову, он объяснил, что государственная организация не хочет влезать в общественную организацию по поводу экспертных советов. Нам сказали, что помощь, финансирование — это все остается», — сообщил Костолевский.



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«Приходило письмо. После получения письма мы разговаривали с заместителем министра Павлом Владимировичем Степановым, который сказал, что в соответствии с положением превалирующая роль принадлежит учредителю. И он считает, что государственному органу нет смысла вмешиваться в формирование экспертных советов, это должна делать общественная профессиональная организация. Как работали, так и работаем», — отметила Ревякина.

Александр Калягин не ответил на звонки РБК.

Выход Минкультуры из числа организаторов «Золотой маски» произошел вскоре после того, как из-за несогласия с СТД и его главой Александром Калягиным о своей отставке заявил глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Андрей Малышев. «Я не готов работать с людьми, которые занимаются наперсточничеством», — заявил он РБК.

Малышев также пояснил, что Минкультуры неоднократно инициировало реформы театральной среды, но ни одна из них не была поддержана СТД. Речь, по его словам, в первую очередь о необходимости ротации «возрастного руководства театров», а также об отказе от практики совмещения функций худрука и директора, что сейчас широко практикуется в российских театрах.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году и присуждается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.