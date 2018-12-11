Названы лауреаты «Золотой маски»

Всего лауреатов почетной премии 15 человек. Это выдающиеся деятели отечественного и зарубежного театрального искусства, артисты, драматурги, режиссеры, театральные критики.

Лауреатами стали: народные артисты СССР Элина Быстрицкая, Инна Чурикова, Владимир Васильев, Василий Лановой, народные артисты России Александр Збруев, Станислав Любшин. Это лауреаты премии, представляющие московские театры.

Также лауреатом почетной премии стали известный драматург Александр Гельман, режиссер Леонид Хейфиц, известный театральный критик Вадим Гаевский. Санкт-петербургские лауреаты - Вера Карпова и Габриэлла Комлева. От Краснодара - артист Юрий Дрожняк. Представители из Кемерова - Шокин Евгений, из Калмыкии - Уланов Иван, также артисты.

Что касается зарубежных представителей, то в этом году лауреатами премии "Золотая маска" стал известный британский режиссер Деклан Доннеллан.

Вручение почетной премии "Золотая маска" состоится в Большом театре 27 марта в Международный день театра.