«Яндекс» покажет спектакли «Золотой маски» онлайн

«Яндекс» покажет 11 марта спектакль «Губернатор» Андрея Могучего в исполнении труппы санкт-петербургского Большого драматического театра имени Товстоногова, 15 марта - «Короля Лира» театра-студии «Грань» (Новокуйбышевск) в постановке Дениса Бокурадзе, 14 апреля зрители увидят оперу «Чаадский» московского театра «Геликон-опера» в постановке Кирилла Серебренникова.
«На «Яндексе» уже давно можно смотреть передачи российских телеканалов, но мы не ограничиваемся ими и стремимся показать пользователям как можно больше интересного: Олимпиаду в Пхенчхане, церемонию вручения "Оскаров" и вот теперь «Золотую маску». Фестивальные показы проходят в Москве, а билеты на них обычно разлетаются за считанные дни. Теперь же благодаря трансляции любой желающий может увидеть лучшие российские спектакли, не выходя из дома», - говорит руководитель главной страницы «Яндекса» Денис Имполитов.»
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